Фотоконкурс «Открытый взгляд»

Уважаемые фотографы и члены Фотообъединения!

Продолжается прием заявок на участие

в фотоконкурсе «Открытый взгляд» МВД России.

Фотоконкурс МВД России «Открытый взгляд» проводится в целях развития и популяризации творчества сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в области фотографии, усиления его роли в культурно-эстетическом воспитании личного состава, повышения престижа службы в органах внутренних дел, а также формирования объективного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел.

В конкурсе могут принять участие сотрудники органов внутренних дел (в том числе курсанты и слушатели образовательных организаций системы МВД России), федеральные государственные гражданские служащие, работники системы МВД России, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, а также иные лица, не проходящие службу (не работающие в системе МВД России).

В текущем году конкурс проводится в семи номинациях: «Гражданственность и патриотизм»; «Наша профессия»; «Портрет»; «Пейзаж»; «Спортивная фотография»; «Полиция глазами общества»; «На шутливой волне».

В номинации «Гражданственность и патриотизм» рассматриваются фотоработы о мероприятиях, посвященных памятным датам в истории России и Министерства, Году памяти и славы, празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: военно-исторические реконструкции, встречи с ветеранами, автопробеги, поисковая работа, «уроки мужества», конкурсные и концертные программы, торжественные ритуалы; проявления патриотизма, гражданственности и духовности в повседневной жизни с участием сотрудников органов внутренних дел.

В номинациях «Наша профессия», «Портрет», «Полиция глазами общества» рассматриваются фотоработы о служебной деятельности органов, организаций и подразделений МВД России.

Фотоработы, представленные в номинации «Спортивная фотография», должны отражать динамичность и эмоциональное напряжение запечатленного момента, спортивного события с участием сотрудников органов внутренних дел.

В номинации «На шутливой волне» должны быть представлены не постановочные фотографии, отражающие комические и курьезные жизненные ситуации, необычные стечения обстоятельств, связанные со службой в органах внутренних дел МВД России.

В номинации «Пейзаж» оцениваются фотографии, иллюстрирующие виды природы и др. Основная цель номинации – отразить красоту и разнообразие просторов России.

Предпочтение отдается фотоснимкам, выполненным во второй половине 2019 года и в 2020 году. К участию в конкурсе не допускаются фотоработы, которые носят оскорбительный характер или унижающие чье-либо достоинство.

Для участия в первом этапе фотоконкурса необходимо подать заявки (в произвольной форме) с приложением фоторабот на цифровом носителе (DVD, CD-дисках, картах памяти в формате «jpeg» первого сохранения с максимальным качеством; размер изображения не менее 4500 пикселей по длинной стороне, фотокачество 300 dpi, цветовое пространство «RGB», правильная ориентация горизонталь-вертикаль) и в печатном варианте (размер 15х20 см.).

Конкурсные фотографии должны содержать EXIF-данные со сведениями об авторе, наименование работы и контактную информацию правообладателя, желательно указать место выполнения фотографии, а также кто на ней запечатлен. Редактировать EXIF-данные (т.е. указывать авторство и контактные данные) возможно в программе Adobe Photoshop или других программах, предназначенных для обработки графических файлов.

Конкурсные работы необходимо направить в УРЛС ГУ МВД России по Самарской области (г. Самара, Соколова, 34, каб. 412 «б») в срок до 10 августа 2020 года.

По вопросам участия в конкурсе обращаться по тел. 278-17-68.

Информацию о конкурсе, а также работы участников прошлых лет можно посмотреть на сайте www.foto-mvd.ru.