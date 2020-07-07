Специальная номинация Всероссийского конкурса СЖР

Уважаемые коллеги!

Союз журналистов России вводит специальную номинацию Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2020 года – «Преодоление пандемии COVID-19».

Для участия в конкурсе по этой номинации представляются статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печати, на веб-сайтах, переданные по телевидению и радио, размещенные в Интернете за период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, посвящённые преодолению последствий коронавирусной инфекции.

Материалы конкурсных произведений по специальной номинации «Преодоление пандемии COVID-19» и сопроводительные документы к ним направляются в Союз журналистов России на электронную почту konkurs-best2020-ruj@mail.ru до 1 августа 2020 года.

Положение о конкурсе

Заявка на участие

Источник: СЖР