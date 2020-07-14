ВГТРК — 30 лет в эфире

Сегодня исполнилось 30 лет со дня образования крупнейшего медиахолдинга страны ВГТРК Россия.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) была образована 14 июля 1990 года постановлением председателя Верховного совета РСФСР Бориса Ельцина. Общегосударственный статус компания получила в 1993-м году, а спустя 5 лет указом Президента России медийные активы компании были объединены в холдинг — ВГТРК превратилась в крупнейшую корпорацию государственных электронных СМИ.

В настоящее время в состав ВГТРК входят федеральные каналы «Россия-1″ и «Россия-Культура», более 80 региональных телекомпаний, семейство тематических цифровых каналов («Моя планета», «Наука», «История», «Мульт», «Мама» и др.), круглосуточный информационный канал «Россия-24″, международный телеканал на русском языке «РТР-Планета», который смотрят жители Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и США; русская версия телеканала Euronews, четыре радиостанции («Радио России», «Маяк», «Культура» и «Вести FM»), государственный интернет-канал «Россия». Тысячи профессионалов ВГТРК каждый день выдают в эфир одновременно 89 выпусков «Вестей» на 54 национальных языках.

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