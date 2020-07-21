Приглашаем на Онлайн-семинар по мерам поддержки СМИ в условиях пандемии

22 июля в 12:00 пройдет онлайн-семинар, посвященный мерам поддержки СМИ. Модераторами эфира выступят замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, руководитель Департамента государственной политики в области СМИ Екатерина Ларина и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.Семинар пройдет в эфире на площадке «НАТ Live». Эксперты рассмотрят возможности, которыми могут воспользоваться те или иные игроки рынка, разъяснят, как узнать, что что надо сделать, чтобы получить поддержку. Информацией можно получить в автоматическом режиме на сайте Федеральной налоговой службы, где надо ввести ИНН СМИ.

Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-семинаре!

Источник: СЖР