Состоялось совещании по реализации мер господдержки СМИ, пострадавшим от последствий пандемии

21 июля замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин провел совещание по мерам поддержки СМИ в условиях пандемии, в котором приняли участие Екатерина Ларина, руководитель Департамента государственной политики в области СМИ, генеральный директор НАТ Александр Широких и председатель СЖР Владимир Соловьёв. На сегодняшний день, несмотря на постановление Правительства РФ внести СМИ в список наиболее пострадавших отраслей, многие их них до сих пор не получили какой-либо господдержки, которая выделялась на основании указанных правительством кодов ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Для получения кода ОКВЭД в категории СМИ некоторым компаниям потребовалось уточнение критериев.

СЖР совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей обратился к правительству с просьбой оказать поддержку всем СМИ, вне зависимости от официального классификатора вида их экономической деятельности, и направили в Минкомсвязь списки средств массовой информации, нуждающихся в помощи.

Волин рассказал, что по итогам обработки всех обращений выявлено, что ряд изданий фигируруют в списке по два-три раза. В итоге осталось 1 тыс. 50 обращений. Из них — 550 — это СМИ с государственным участием, где господдержка изначально оказывается либо бюджетированием, либо госзаданием, либо субсидиями, при этом у большинства из них есть право на отсрочку налоговых платежей.

«Если расширить помощь на весь код, то количество попадающих под помощь будет очень велико, а СМИ среди них мало, — сказал Волин. — Вот тогда медиа пострадают, потому что на них денег может просто не хватить».

Замминистра пояснил, что в списке находятся 225 СМИ — это малый и средний бизнес, 191 — малый бизнес и микропредприятия, у которых есть право на кредит, субсидии, отсрочку или рассрочку по уплате налогов, мораторий на банкротство. Все они могут получить госпомощь. Есть также 126 газет, у которых код — просто издательская деятельность, как у типографий, где печатают календари и визитные карточки. 89 заявивших о проблемах жалуются на то, что долго решается вопрос с предоставлением льготных кредитов, но кредиты при этом региональные СМИ все же получают. 280 имеют проблемы с ОКВЭД, при этом 80 из них оформлены как рекламные агентства и издают СМИ типа «Экспоювелир», «Ювелирный бизнес», «Ювелиртех», «Рекламная неделька». Кроме того, по словам Волина, выявлены непрофильные коды, в числе которых деятельность автомобильного и грузового транспорта, сдача в аренду недвижимости, предоставление социальных услуг без обеспечения проживанием.

Глава СЖР Владимир Соловьёв заявил, что по итогам совещания было принято решение о проведении онлайн-семинара.

«В среду мы совместно с Минкомсвязью, НАТ и другими экспертами проведем онлайн-семинар с разъяснениями о том, как узнать, что кому положено, и что надо сдедать, чтобы получить поддержку. Почти вся информация доступна в автоматическом режиме — на сайте Федеральной налоговой службы, где надо ввести ИНН СМИ», — добавил он.

Онлайн-семинар с Алексеем Волиным и Екатериной Лариной состоится 22 июля, в 12:00 (мск) в эфире «НАТ Live», и будет посвящен сугубо тем мерам поддержки СМИ в условиях пандемии, на которые могут рассчитывать те или иные игроки рынка. Со-модератором эфира выступит председатель СЖР Владимир Соловьёв.

Ссылка на прямой эфир: https://youtu.be/h8hyHRpcJiE

Источник: https://ruj.ru/news/glava-szhr-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-po-realizatsii-mer-gospodderzhki-smi-postaradavshim-ot-posledstvii-pandemii-12789