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В Самарской области журналиста привлекли к ответственности за распространение фейковой информации

В Самаре полицейские провели проверку по факту распространения главным редактором одного из сетевых изданий Самары недостоверной информации о выявлении на территории городского округа Новокуйбышевск факта заболевания коронавирусной инфекцией.

В отношении мужчины 1979 года рождения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 000 рублей. 21 июля решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

Источник: https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/МВД опровергает