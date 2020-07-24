В День ВМФ самарские журналисты отправятся в тренировочную гонку

В Самаре 26 июля пройдет тренировочная гонка по парусному спорту среди крейсерских яхт, посвященная Дню Военно-морского флота России. Вместе с яхтсменами в гонку пойдут самарские журналисты.

Мероприятие включено в календарь соревнований Федерации парусного спорта г.Самары. Непосредственную организацию обеспечивает Самарский яхт-клуб «Волга».

Ожидается, что в гонке примет участие порядка 12 крейсерских яхт и катамаранов.

Старт будет дан в 11.00. Длина дистанции – 5-7 морских миль. Маршрут будет проходить в акватории Саратовского водохранилища, вдоль Самары.

Информационную поддержку мероприятию оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России. Будет организован пресс-тур, в ходе которого журналисты, видеоператоры и фотокоры смогут непосредственно принять участие в гонке и набрать необходимый материал для публикаций. Захватывающие кадры борьбы зафиксируют и члены Фотообъединения областного Союза журналистов.

По окончанию гонки состоится награждение победителей.

Отмечать День ВМФ под парусом для СМИ становится традицией. Год назад в Кубке ВМФ принимали участие корреспонденты из «КП», ТРК «Терра», «Авторадио», ТРК «Губерния». В этом сезоне организаторы из-за угрозы коронавируса ограничатся проведением тренировочных соревнований, но азарта спортивной борьбы будет ничуть не меньше.