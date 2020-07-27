Самарские журналисты на регате, посвященной Дню ВМФ

26 июля самарские журналисты приняли участие в тренировочной парусной гонке, посвященной Дню военно-морского флота России.

Соревнования ко Дню ВМФ, организатором которых является яхт-клуб «Волга», проводятся с 2018 года и уже успели стать традиционными.

В этом году на старт вышло в общей сложности 15 крейсерских яхт и катамаранов. Гонка стартовала в 11:00 напротив Полевого спуска.

По случаю проведения гонки Самарское областное отделение Союза журналистов России организовало пресс-тур. В нем приняли участие самарские СМИ: ТРК «Губерния», «Аргументы и факты», «Волжская коммуна», а также команда пресс-службы областного Союза журналистов. Журналисты не просто посетили регату – они стали ее участниками, испытав на себе все радости и трудности хождения под парусом.

- Я впервые участвую в регате - Поделилась впечатлениями корреспондент издания «Аргументы и факты» Марина Куцина. – Было очень здорово проплыть вместе с ребятами из команды яхты «Cantippa». Правда, погода принесла нам большой сюрприз: пришлось простоять из-за отсутствия ветра на некоторых участках дистанции. Но зато я получила отличную возможность пообщаться с членами команды и лучше узнать, что такое яхтинг. Парусный спорт активно развивается во всем мире, и как житель Самары я очень рада, что у нас тоже есть яхт-клубы. Конечно, самарский яхтинг нуждается в развитии. Необходимо привлекать больше новых, молодых людей, которые приходили бы и осваивали этот вид спорта. К счастью, Федерация парусного спорта Самары и яхт-клуб «Волга» уделяют большое внимание развитию этого вида, обучая молодых ребят яхтингу.

Результаты соревнований:

Первая зачетная группа (катамараны):

1 место — «Помор»,

2 место — «Фокус»,

3 место -«Резвый»

Вторая зачетная группа (яхты):

1 место — «Мечта»,

2 место — «Cantippa»,

3 место — «Бриз».

Третья зачетная группа (яхты):

1 место — «Astra»,

2 место — «Ника»,

3 место — «Maxima».

Несмотря на сложные погодные условия, гонка прошла «на ура», подарив самарским журналистам массу впечатлений. Представители медиа выразили желание продолжить знакомство с яхтингом, чтоб подробно рассказывать о нем своим читателям и зрителям.

Поздравляем участников и призеров регаты

и желаем дальнейших успехов и ярких побед!

Автор фото — Мария Гуркина