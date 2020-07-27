Заработал сайт, посвященный 30-летию антимонопольного регулирования в России

На площадке собраны наиболее значимые вехи в истории российских антимонопольных органов, важнейшие законы и достижения, воспоминания сотрудников центрального аппарата и территориальных управлений ведомства, фотографии.

14 июля 2020 года, в день 30-летия со дня создания первого в истории России антимонопольного органа – Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, ФАС России запустила в работу посвященный юбилейной дате сайт.

Современники и свидетели становления и первых лет антимонопольного регулирования в России делятся своими воспоминаниями в видео-интервью и эссе, о деятельности и сплоченных отношениях молодых коллективов рассказывают фотографии из личных архивов сотрудников. Информация о многочисленных достижениях антимонопольных органов в деле развития конкуренции и поддержки предпринимательства собрана в отдельных презентациях.

На сайте представлены поздравления руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, а также российских государственных и политических деятелей.

Ссылка на сайт: https://30years-amr.fas.gov.ru/

Разделы сайта будут дополняться новыми материалами.