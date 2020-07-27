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Ушёл из жизни Анатолий Лобанов, куйбышевский оператор, снимавший мультфильмы

С прискорбием сообщаем, что  26 июля  в возрасте 90 лет ушёл из жизни член Союза журналистов России Лобанов Анатолий Михайлович.

Анатолий Михайлович с 1973 г. по 1983 г. работал на ГТРК «Самара» кинооператором. Написал книгу «Детство моё окаянное». Снял более 20 мультфильмов. В Союзе журналистов с 2008 года.

Правление Самарского областного отделения СЖР глубоко скорбит в связи с кончиной Анатолия Михайловича и выражает соболезнование его родным и близким. Светлая память нашему коллеге!                       

Церемония прощания пройдёт   28  июля с 13.30 до 14.00 по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, во дворе дома № 109.                                                     

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На фото — Анатолий Лобанов. В 1970 -1980 г.г. на самарском ГТРК снимали кукольные мультфильмы, которые смотрели дети не только всего Советского Союза, но и братских соцстран. О самарских (в те времена — куйбышевских) мультипликаторах писали в газетах и журналах. Всего было снято 28 мультфильмов.  Более чем 20 из них снято при участии Анатолия Васильевича Лобанова.