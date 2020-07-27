Ушёл из жизни Анатолий Лобанов, куйбышевский оператор, снимавший мультфильмы

С прискорбием сообщаем, что 26 июля в возрасте 90 лет ушёл из жизни член Союза журналистов России Лобанов Анатолий Михайлович.

Анатолий Михайлович с 1973 г. по 1983 г. работал на ГТРК «Самара» кинооператором. Написал книгу «Детство моё окаянное». Снял более 20 мультфильмов. В Союзе журналистов с 2008 года.

Правление Самарского областного отделения СЖР глубоко скорбит в связи с кончиной Анатолия Михайловича и выражает соболезнование его родным и близким. Светлая память нашему коллеге!

Церемония прощания пройдёт 28 июля с 13.30 до 14.00 по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, во дворе дома № 109.