В домжуре прошло совещание по Инфоруму

28 июля в Доме журналиста состоялось заседание оргкомитета по подготовке к Инфоруму. В совещании приняли участие секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Елена Летичевская, директор холдинга «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Денисова, а также представители ГТРК «Самара» и «Комсомольской правды». Собравшиеся обсудили примерные сроки, место проведения медиафорума и список приглашенных гостей.

Инфорум, проведение которого планировалось в мае этого года, предлагается перенести на октябрь 2020 г. С учетом продолжающейся пандемии разрабатывается несколько вариантов сценария.

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