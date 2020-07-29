Заседание секретариата СЖР

28 июля состоялось заседание секретариата Союза журналистов России. Председатель СЖР Владимир Соловьёв ознакомил коллег с итогами рабочей поездки секретарей СЖР в Сочи, где в рамках подготовки к форуму современной журналистики «Вся Россия — 2020» состоялась рабочая встреча с мэром города Алексеем Копайгородским.

Секретарь СЖР Ашот Джазоян рассказал о предстоящем 8 сентября торжественным вечере, посвящённом Дню международной солидарности журналистов. На мероприятие приглашены и члены семей журналистов, в разные годы погибших при исполнении своего профессионального долга.

Касаясь хода конкурса на лучшее журналистское произведение, секретарь СЖР Владимир Касютин отметил, что жюри конкурса предстоит рассмотреть десятки работ. Итоги конкурса по традиции будут подведены в сентябре в Сочи.

Секретари СЖР единогласно утвердили обновлённый список журналистов-ветеранов, которым в этом году будет оказана материальная помощь.

На заседании обсуждались, в том числе, и другие рабочие вопросы

Источник: СЖР