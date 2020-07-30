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Журналисты и фотографы посетили Богатырскую Слободу

В  июле в рамках проекта «Поехали!» состоялся  пятый пресс-тур по достопримечательностям Самарской области. Его участниками стали члены Самарского областного отделения Союза журналистов России и Фотообъединения областного Союза журналистов.   

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Еженедельные поездки, организованные региональным департаментом туризма и ТИЦ Самарской области, знакомят СМИ с туристическими маршрутами. На этот раз представители медиа отправились в Духовно-культурный кремль  «Богатырская Слобода».  

Богатырская Слобода — уникальный архитектурный комплекс , расположенный в одном из самых живописных мест Самарской области – на берегу притока Волги, реки Усы. Он воплощает в себе исконные традиции  древнерусского деревянного  зодчества.

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Гостей ждала насыщенная программа. У былинного Камня Трех Дорог заезжих путников встречал отец  Феоктист (автор проекта и руководитель «Богатырской Слободы»). Он пригласил всех желающих в «Княжий стан».

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Каждый мог пройтись по княжьим хоромам,  отведать по особому рецепту сваренный сыр, поохотиться из лука  и, наконец, стать свидетелем богатырских поединков между бывшими профессиональными спортсменами, с хорошей физической подготовкой.

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Увлекательная часть программы — знакомство с историей создания доспехов и технологией их изготовления.

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Участники тура отметили, что всё в «Богатырской слободе» пропитано духом Древней Руси, уникального деревянного зодчества, бескрайних полей и лесов, чистейших рек.Strelets-4998

Мне нравится, что в «Слободе» нет ничего забетонированного или заасфальтированного. Здесь ты на единение с природой. Можешь почувствовать атмосферу жизни древнерусского поселения, – отметила участник пресс-тура, член Фотообъединения областного Союза жуналистов Людмила Грибцова.

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Проект «Поехали!» знакомит жителей Самарской области и гостей региона с уникальными туристическими маршрутами. В своих статьях и сюжетах журналисты рассказывают о природном и культурном богатстве региона, туристическом потенциале, возможностях отдыха.

Отметим, что ранее состоялись пресс-туры в село Жигули и Жигулевский заповедник, Рачейские альпы и на Молодецкий Курган.

Богатырская слобода в объективах членов Фотообъединения: Юрия Стрельца, Владимира Рубинчика, Андрея Ларионов, Людмилы Грибцовой:

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Подробности в следующих публикациях на сайте СЖРС | Союз журналистов России в Самаре      sjrs.ru 

   https://samara.travel/go.