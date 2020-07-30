Журналисты и фотографы посетили Богатырскую Слободу

В июле в рамках проекта «Поехали!» состоялся пятый пресс-тур по достопримечательностям Самарской области. Его участниками стали члены Самарского областного отделения Союза журналистов России и Фотообъединения областного Союза журналистов.

Еженедельные поездки, организованные региональным департаментом туризма и ТИЦ Самарской области, знакомят СМИ с туристическими маршрутами. На этот раз представители медиа отправились в Духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода».

Богатырская Слобода — уникальный архитектурный комплекс , расположенный в одном из самых живописных мест Самарской области – на берегу притока Волги, реки Усы. Он воплощает в себе исконные традиции древнерусского деревянного зодчества.

Гостей ждала насыщенная программа. У былинного Камня Трех Дорог заезжих путников встречал отец Феоктист (автор проекта и руководитель «Богатырской Слободы»). Он пригласил всех желающих в «Княжий стан».

Каждый мог пройтись по княжьим хоромам, отведать по особому рецепту сваренный сыр, поохотиться из лука и, наконец, стать свидетелем богатырских поединков между бывшими профессиональными спортсменами, с хорошей физической подготовкой.

Увлекательная часть программы — знакомство с историей создания доспехов и технологией их изготовления.

Участники тура отметили, что всё в «Богатырской слободе» пропитано духом Древней Руси, уникального деревянного зодчества, бескрайних полей и лесов, чистейших рек.

– Мне нравится, что в «Слободе» нет ничего забетонированного или заасфальтированного. Здесь ты на единение с природой. Можешь почувствовать атмосферу жизни древнерусского поселения, – отметила участник пресс-тура, член Фотообъединения областного Союза жуналистов Людмила Грибцова.

Проект «Поехали!» знакомит жителей Самарской области и гостей региона с уникальными туристическими маршрутами. В своих статьях и сюжетах журналисты рассказывают о природном и культурном богатстве региона, туристическом потенциале, возможностях отдыха.

Отметим, что ранее состоялись пресс-туры в село Жигули и Жигулевский заповедник, Рачейские альпы и на Молодецкий Курган.

Богатырская слобода в объективах членов Фотообъединения: Юрия Стрельца, Владимира Рубинчика, Андрея Ларионов, Людмилы Грибцовой:

Подробности в следующих публикациях на сайте СЖРС | Союз журналистов России в Самаре sjrs.ru

https://samara.travel/go.