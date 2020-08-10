Тольятти — город-курорт. Впечатления одного дня

28.07.2020 в рамках программы развития внутреннего туризма и раскрытия туристического потенциала Самарской области при поддержке Департамента туризма и Туристского информационного центра Самарской области знакомились с #Тольяттигородкурорт. Один день пресс-тура стал незабываемым приключением. Я попробую рассказать как можно в Тольятти отдыхать активно, спортивно и позитивно!

Первый пост посвящаю супермену Фаузилю https://vk.com/flyboardtlt

Всей на флайборд!

Флайборд — совершенно необыкновенная штука,

которая позволяет парить над водой и выполнять различные пируэты. Он представляет собой платформу с реактивными соплами и ботинками. С помощью шланга доска подключается к водомёту гидроцикла. Мощность потока воды, которую регулирует инструктор, позволяет буквально летать над гладью воды.

Красота и волшебство этого действа поражают воображение и восхищают.

Все желающие освоить флайборд самостоятельно в Тольятти #flyboard_tlt могут сделать это по предварительной записи https://vk.com/flyboardtlt

Прогулка на гидроцикле

Об этом я даже не мечтала!

Я боюсь мотоциклы, большую скорость и отсутствия контроля над ситуацией. Когда меня спросили — катер или гидроцикл, я знала что выбрать!

Посвящение в яхтинг

Прогулки на гоночной i550 — легко! Обращаемся в Яхтинг для всех https://vk.com/yachtingforeveryone, договариваемся с https://www.facebook.com/mikhail.meytis и вуаля! Множество самых ярких и положительных эмоций вам обеспечено! Любой формат от романтической неспешной прогулки до соревновательного драйва. С инструктором и без. Лето не бесконечное, приезжаем в #тольяттигородкурорт #яхтингдлявсех и наслаждаемся!

Незабываемые впечатления получила и я, прокатившись вместе с коллегами по акватории Жигулёвского моря. Отдельно спасибо нашему очаровательному капитану Никите, который своим обаянием и вниманием сделал эту поездку ещё более приятной, тёплой и яркой.

Виндсёрфинг

Виндсерфинг остаётся популярным вот уже несколько лет. Его снаряжение — это обтекаемая доска с парусом. Движение создаётся за счёт силы ветра и набегающих волн. Если до сих пор вы не имели дело с такой доской, то долой амбиции — без инструктора тут не обойтись.

Азам виндсерфинга учат в клубе «Сила ветра» https://vk.com/sila_vetra_kite. Обучение проводится на акватории Жигулевского моря. Учат здесь настоящие профессионалы.

Не имея никакого опыта ранее я смогла после первого инструктажа проплыть небольшое расстояние, развернуть доску, вернуться обратно и при этом ни разу не упасть. В этом мне помогал Ражев Алексей https://www.facebook.com/profile.php?id=758670113.

SUP Серфинг

Здесь же Алексей и Евгения https://www.facebook.com/rakusheva познакомили нас с новым увлечением и видом активного отдыха на воде Сап-серфингом. SUP доска является одним из способов скольжения по волнам. Особенность Сап-серфинга в наличии весла, благодаря которому серфер управляет доской и держит баланс.

В итоге

Завершающим постом о поездке в Тольятти 28.07.20 в рамках программы #поехали я расскажу о том как этот удивительный день начинался.

Встретила нас фантастическая Наталья Яштынгина https://www.facebook.com/profile.php?id=100001474137566. Она рассказывала, показывала, сопровождала, обеспечивала трансфер вместе с LADA Roqeta, всячески проявляла внимание и заботу в каждый момент времени и обо всех. Создавая самые комфортные условия для участников проекта в этот день.

Немного размявшись вместе с SportTown https://www.instagram.com/sport_town_club/ мы отправились на велопрогулку с Прокат всего #NoBadDays https://www.instagram.com/doski_prokat/ , сообществом ВелоТольятти и его лидером Натальей Козловской https://vk.com/velotogliatti, которая рассказала нам об особенностях инфраструктуры города, где изначально была заложена идея о передвижениях на велотранспорте. Прокатившись по живописнейшим, лесным участкам города, мы посетили памятник В. Н. Татищеву — основателю города Тольятти, который расположен на берегу водохранилища и вернулись на базу проката.

Таким было начало дня. Дальнейшие наши приключения вы найдёте в предыдущих постах.

Друзья, приезжаем в Тольятти, город удивительных людей и наслаждаемся потрясающими возможностями для отдыха, которые есть у нас в регионе. Очень близко, доступно и интересно.



P.S. Не обошлось без приключений. Одно неосторожное действие привело к моему падению с велосипеда и в общем-то всё обошлось, но позориться так позориться, у меня упало давление и я просто не могла стоять. В итоге вся группа сощувствующе смотрела на меня, каждый помогал кто чем мог, меня окружили заботой и вниманием. И да, до конца вечера меня звали «девушка упавшая с велосипеда». А то что я на сапе и виндсёрфинге прокатилась с первого раза без единого падения в воду, этого увы никто не заметил. Итог: хайп на падении дал мне больше, чем все мои достижения этого дня вместе взятые)).

Полностью фотоотчёт смотрим тут https://vk.com/album22937466_275422290

Автор текста — Людмила Грибцова, член Фотообъединения областного Союза журналистов.

https://samara.travel/go

https://vk.com/wall-67025873_5085