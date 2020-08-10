На «Эхе Москвы в Самаре » меняется руководство и обновляется оборудование

На радио «Эхо Москвы в Самаре» перемены – директором издания назначен Владимир Нечаев, работавший ранее в «Волжской коммуне», главным редактором – Сергей Курт-Аджиев.

Кроме того у «Эха» сменился сетевой партнёр и установлено новое оборудование. Как сообщил Сергей Курт-Аджиев, вещание начнётся уже в ближайшие дни, как только позволят технические условия. Возобновит свою работу в новом формате и сайт.

Примечательно, что Сергей Курт-Аджиев будет главным редактором сразу в двух изданиях: и в «Парке Гагарина» и на радио «Эхо Москвы в Самаре».

Сергей Курт-Аджиев и Владимир Нечаев — члены Союза журналистов России с многолетним стажем работы в СМИ.

Поздравляем наших коллег с назначениями и желаем успешной деятельности на новом месте!