Открыт прием работ на Конкурс молодых журналистов-международников 2020

Российский совет по международным делам (РСМД) совместно с Союзом журналистов России и журналом «Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала «Россия в глобальной политике» рады объявить начало нового сезона Конкурса журналистов-международников.

Партнеры Конкурса — медиахолдинг «Эксперт», Школа будущего международника НИУ ВШЭ

Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2020 г.

Предварительные итоги конкурса (шорт-лист) будут подведены в начале 2021 года.

Кто может участвовать

— Штатные и внештатные сотрудники российских печатных и электронных средств массовой информации;

— не достигшие возраста 36 лет на момент подачи заявки на конкурс;

— опубликовавшие материал в период с 1.01.2020 до 1.12.2020.

* К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором. Статьи, написанные в соавторстве, в конкурсе не участвуют. Один участник может подать на конкурс только одну работу.

Какие работы можно подать

К участию в конкурсе принимаются материалы по международной проблематике в четырех номинациях*:

Лучшая аналитическая статья по международной проблематике;

Лучшее интервью по международной проблематике;

Лучший репортаж по международной проблематике;

Лучший подкаст по международной проблематике**.

* С учетом изменений в Положение о конкурсе, утвержденных Президиумом РСМД 21.04.2020

**К участию в конкурсе в номинации «Лучший подкаст по международной проблематике» допускаются аудиоподкасты, размещенные на сайтах официально зарегистрированного в России СМИ; российского научного или образовательного учреждения или российской общественной организации, а также на ресурсах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Spotifty, SoundCloud и VK. Продолжительность аудиоподкаста не должна превышать 60 минут.

Победителям будут вручены денежные призы и памятные знаки.

Призовой фонд — 200 000 р.

Положение о конкурсе

Подробные условия и заявка на участие в конкурсе

Дополнительная информация: konkurs@russiancouncil.ru, тел. +7 499 225 62 83

Источник: СЖР, www.yojo.ru