Ушла из жизни Лиля Иосифовна Павлова

С прискорбием сообщаем, что 5 августа в возрасте 86 лет скончалась член Союза журналистов России Павлова Лиля Иосифовна.

Лиля Иосифовна многие годы (начиная с 1962 г.) работала в редакции многотиражной газеты Куйбышевского металлургического завода «Рабочий», прошла путь от корректора до редактора.

Пользовалась большим авторитетом и уважением среди коллег. Серьезное внимание уделяла работе с молодыми сотрудниками редакции, нештатными корреспондентами. Многие ее «питомцы» стали в дальнейшем сотрудниками центральных изданий.

Занималась общественной деятельностью – 18 лет была секретарем первичной журналистской организации Кировского района, объединявшей редакции многотиражных изданий Кировского, Советского, Промышленного и Красноглинского районов.

Правление Самарского областного отделения СЖР глубоко скорбит в связи с кончиной Лили Иосифовны и выражает соболезнование её родным и близким. Светлая память нашей коллеге!

Прощание состоится 7 августа в 9.30 по адресу: г. Самара, проспект Металлургов, д. 23, кв.20.