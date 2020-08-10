40 лет журналистской деятельности Виталия Добрусина

В августа этого года исполнилось 40 лет журналистской деятельности члена Правления областного Союза журналистов Виталия Аркадьевича Добрусина.

- Мне выпала счастливая судьба: я работал в газете и на телевидении, писал книги и снимал фильмы. — отметил Виталий Аркадьевич на своей странице в Faceboc. — И всегда писал то, что думал, снимал то, что хотел. И еще в моей жизни было очень много уникальных встреч с замечательными людьми. Причем, это были не просто фото на память. Эти люди были героями моих книг, моих фильмов и телепередач…

Из фотоархива Виталия Добрусина

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2627014024176938&set=pcb.2627016720843335&type=3&theater