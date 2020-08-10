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40 лет журналистской деятельности Виталия Добрусина

В августа этого года исполнилось 40 лет  журналистской деятельности члена Правления областного Союза журналистов Виталия Аркадьевича Добрусина.

- Мне выпала счастливая судьба: я работал в газете и на телевидении, писал книги и снимал фильмы. — отметил  Виталий Аркадьевич на своей странице в Faceboc. — И всегда писал то, что думал, снимал то, что хотел. И еще в моей жизни было очень много уникальных встреч с замечательными людьми. Причем, это были не просто фото на память. Эти люди были героями моих книг, моих фильмов и телепередач…

Из фотоархива Виталия Добрусина

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Виталий Добрусин с Борисом Ельциным. Самара, 10 июня 1991 года.
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Виталий Добрусин с Михаилом Горбачевым в программе «Студия ДВА — студия Добрусина Виталия Аркадьевича, июнь 1996 года.
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Виталий Добрусин с Александром Солженицыным, август 1995 года
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Виталий Добрусин с Игорем Губерманом, лето 1996 года.
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Виталий Добрусин с Вениамином Смеховым. Саратов, 2007 год.
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Виталиц Добрусин с Евгением Евтушенко, январь 2010 года.

 

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Рабочий момент съемок фильма об Эльдаре Рязанове, март 2007 года.
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Виталий Добрусин с Эльдаром Рязановым, 8 марта 2007 года.

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