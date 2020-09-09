Самарский взгляд 2020: стартовал сбор заявок

С 9 по 27 сентября 2020 года в Самаре пройдет XI городской открытый конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД». Из года в год главной целью которого является знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.

Организаторы — Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация г. о. Самара и Фотообъединение областного Союза журналистов.

Партнеры:

— Галерея «Новое пространство» (СОУНБ);

— Самарское областное отделение Союза фотохудожников России;

— Национальный парк «Самарская Лука» и др.

Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, лауреат международных фотоконкурсов Владимир Вяткин.

Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:

- «События»

— «Настроение города»

— «Люди и повседневная жизнь»

— «Природа»

— «Другая реальность»

— «Спорт»

-«Наша Победа» (присуждается за лучшую работу (одиночную фотографию или серию фотографий), отражающую тему Года Памяти и юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию». В рамках конкурса также будут вручены специальные призы от Администрации г. о. Самара и спонсоров конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету участника и фотографии на почту: samar-vz-2020@mail.ru. Заявки принимаются до 27 сентября 2020 года. Подробную информацию об оформлении фотографий и условиях оценки работ можно найти в Положении о конкурсе.

Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru, на сайте Союза фотохудожников России www.photounion.ru, а также в социальных сетях СООСЖР.

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить в оргкомитете по телефонам:

(846) 332-68-39 – Елена Абкина,

руководитель пресс-службы СООСЖР.

(846) 332-57-94 – Мария Гуркина, пресс-секретарь.

И по электронной почте: samar-vz-2020@mail.ru