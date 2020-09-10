Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры»

Это номер, которым мы возвращаемся в ставший привычным формат – 28 полос с отдельной рубрикой – «Самарские премьеры», которую нам без особого труда составило заполнить 48 культурными событиями грядущих двух недель. Если присовокупить еще 6, которые мы выделяем как «особо значимые», то, по мнению, редакции есть более 50 поводов выйти из дома – почти по 4 повода ежедневно. Пусть не накликают эти цифры не-особо-думный взгляд Роспотребнадзора.

Никогда не советовал текст, с которого следует, на мой взгляд, начать читать номер, но в этот раз изменю своему правилу: начните со «Сказки о добром молодце Термене и его гуслях-самогудах» Дмитрия ДЯТЛОВА. Уверен, что оптимизма и настроения прибавится. Начните с этого текста, потому что им уважаемый профессор ломает ставшие привычными стереотипы аналитической искусствоведческой статьи. На мой взгляд. Больше ни слова – иначе спойлеры неизбежны.

Ни в коем случае не хочу вступить в спор с «фанатами» Зои КОБОЗЕВОЙ. Ее «Дождь про август». Не хотите менять привычку начинать чтение – с «Измерений», а уж, потом открыть газету – не меняйте. Не имею ничего против.

Недавнее «приобретение» редакции – кандидат филологических наук Леонид НЕМЦЕВ, который, конечно, бродит «В поисках жанра», но к нему присоединяются всё новые поклонники, один из которых даже написал в Сети: «Не верю! Неужели еще остались люди с таким вкусом! Невероятно!» В этом номере у вас есть шанс закрепить эти впечатления. Новый текст Леонида посвящен кинематографической судьбе сочинений Владимира Набокова – «Смех и отчаяние в темноте».

Надеюсь, что удивит вас и его коллега кандидат филологических наук Анна СИНИЦКАЯ текст с провокационным заголовком «Химера реализма». Предупреждаю: он совсем не только для филологов.

Еще один новый автор. Он «новый» не только для нашей газеты. Михаил ФАЕРМАН, режиссер и педагог, лишь под тотальным давлением главного редактора «Свежей» засел за мемуары. После, вызвавших немалый интерес, воспоминаний о театральной студии – новый текст под говорящим титлом «Как «Лицедеи» Грушинский «грохнули». Михаил Матвеевич даже подвиг редакцию к открытию новой полосы – «Как молоды мы были…»: в прокрустово ложе существующей рубрикации он не помещался.

У тех, кто отложил чтение «лонгрида» Вадима РЯБИКОВА «Окно Овертона», есть шанс прочитать сразу две части этого антропологического эссе. «Просто о сложном» – так называется рубрика, под которой Дима публикует свои тексты. Кокетничает: не очень просто, но вполне по силам тем, кто еще не совсем махнул на себя рукой.

***

Сразу две грандиозные выставки открываются в пятницу. В Самарском художественном музее – 36 шедевров из Нижегородского художественного музея. О них – первая из статей Валентины ЧЕРНОВОЙ (в меньший объем рассказ о событии не уменьшается).

А в «Виктории» – выставка к 15-летию галереи, часть которой – из коллекции ее учредителя Леонида Михельсона. «Задающие тон» назвала свою статью Екатерина АВЕРЬЯНОВА. В ней – об истории создании «Виктории», ее сегодняшнем и завтрашнем дне.

И еще один текст об изобразительных искусствах: Татьяна ГРУЗИНЦЕВА, «Воздушный легкий мир из плоти и крови». Я обратил внимание, насколько высок читательский интерес к публикациям о творчестве и судьбах художников, которых судьба свела с нашим городом. Но, как правило, это тексты о мэтрах. Татьянина статья – о совсем юной художнице, студентке Академии Глазунова Алине Савиной, успевшей, однако, попасть в «Золотую книгу Самарской губернии».

***

Пока продолжают переноситься кинофорумы, включая самые маститые, в Самаре завершился фестиваль независимого кино «70 х 30». Свежими впечатлениями о нем в «Свежей» делится Алёна САМСОНОВА – «Любовь как отсутствие мусора и шепот как способ напугать».

А главный редактор побывал на премьере полнометражного фильма «Дом с колокольчиками», родившийся в недрах телестудии «Товарищ». И дифирамб от него. Какой дифирамб от главного редактора? Неуклюжий, конечно.

***

На этой неделе завершились фестивали и конкурсы не только кинематографические.

Виктория ТРИФОНОВА побывала на историческом фестивале «Дорога истории – наша победа», проходящем на площади Куйбышева. Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА рассказывает о том, как «Тремоло» растворяет жанры на свежем воздухе». А вездесущий главный – о вручении наград «Самарской театральной музы»: «Поскольку грусть всегда соседствует с любовью…»

***

Оживает самарское театрально-музыкальное пространство, вот уже и первые премьеры отгремели. Александр ИГНАШОВ побывал в «Мастерской» на моноспектакле по повести Леонида Андреева – «Искариот, одинокий в своей участи», а Александр ТИХОНОВ – в тольяттинском Молодежном драматическом театре, где убедился, что Незнайка со товарищи составляют поистине «Альтернативное человечество».

Но подлинный «разгул» впечатлений от «живой» художественной культуры, надеюсь, случится на страницах следующего номера, пока же ностальгические воспоминания превалируют.

Людмила БЕЛЯЕВА в преддверии 80-летия Самарской филармонии продолжает трилогию о дирижерах симфонического оркестра – «Школа Мастеров».

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН знакомит с только что вышедшей в свет книгой воспоминаний Олега Скобелева – «Собака Скобелевых».

Галина ТОРУНОВА продолжает свои ироничные театральные «Воспоминалки» – «Трудности вдохновляют!», а Наталья ЭСКИНА пишет о ярких событиях своего детства – «Пьянство, ручки, брючки» (не делайте скоропалительных выводов!).

***

О масштабных фигурах напоминают нам Сергей ГОЛУБКОВ («Жизнь среди своих будущих персонажей» – об Александре Куприне) и Игорь ВОЩИНИН («Высокий полет птицы» – о Чарли Паркере).

Наш новый автор Мария ВОЛКОВА напоминает о 95-летии областной библиотеки для слепых – «Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеки». А Валерий МОКШТАДТ – гастролях в нашем городе Федора Сологуба («Как самарцев к Прекрасному приобщали»).

***

На своих местах наши традиционные колонки. Татьяна РОМАНОВА продолжает бороться за чистоту языка («Нулевое гнездо»), Александр ЗАВАЛЬНЫЙ – раскапывать яркие факты из жизни «старой Самары» («Самара в их жизни. Иван Михайлович Кораблев»), Олег ГОРЯИНОВ – надеяться, что у киноискусства всё-таки есть истинные поклонники «Смотрим вместе. Первая корова»), а Герман ДЬЯКОНОВ – поражать разносторонностью и глубиной своих неисчерапемых знаний («Жюль Верн XXI века» и «Всюду жизнь»).

Увлекательного вам чтения!

Автор текста — Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»