Школа молодого журналиста 2020-2021

Школа молодого журналиста при областном Союзе журналистов объявляет о начале нового учебного года!

Приглашаются учащиеся 9-11 классов, желающие попробовать свои силы и постичь азы профессии.

Школа молодого журналиста работает при Самарском областном отделении СЖР с 1998 г. Основная задача Школы – познакомить старшеклассников с журналистским ремеслом и сформировать наиболее полное и верное представление о профессии журналиста.

Подробную информацию о Школе можно получить по тел. 333-65-48, по e-mail: spress@samtelecom.ru или обратившись в Дом журналиста (ул.Самарская,179).