Пресс-конференция ТАСС

17 сентября в ТАСС состоится онлайн-конференция, посвященная юбилею Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Об основных достижениях за 30 лет работы, итогах законодательной деятельности и позиции ФНПР по актуальным вопросам трудовых взаимоотношений расскажет председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
В ФНПР входят 122 членские организации, в том числе 40 общероссийских и межрегиональных профсоюзов, объединяющих около 20 миллионов человек.
Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате 17 сентября 2020 года в 10.00 (мск). Представители СМИ могут принять участие в мероприятии дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.
Справки и аккредитация:
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