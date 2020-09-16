Пресс-конференция ТАСС

17 сентября в ТАСС состоится онлайн-конференция, посвященная юбилею Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Об основных достижениях за 30 лет работы, итогах законодательной деятельности и позиции ФНПР по актуальным вопросам трудовых взаимоотношений расскажет председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

В ФНПР входят 122 членские организации, в том числе 40 общероссийских и межрегиональных профсоюзов, объединяющих около 20 миллионов человек.

Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате 17 сентября 2020 года в 10.00 (мск). Представители СМИ могут принять участие в мероприятии дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.

Справки и аккредитация:

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Источник: ТАСС, СЖР