Четвертый Инфорум-онлайн СЖР «Instagram и тексты»

Четвертый Инфорум Союза журналистов России в онлайн-формате пройдет 20 сентября в 10:00.

К интенсиву могут подключиться все желающие из любой точки России. Организаторы собрали успешных блогеров, которые смогли монетизировать навык писать тексты. Спикеры расскажут журналистам, как продвигаться через Instagram, привлекать новую аудиторию и запускать собственные информационные продукты.

Образовательная программа будет построена на мастер-классах Instagram-блогеров с многотысячной аудиторией.

Руководитель онлайн-школы «Текст.Ты» и Медиашколы телеканала БСТ Светлана Лобанова (117К подписчиков) расскажет о сторителлинге и новой искренности в Instagram.

Автор онлайн-интенсива по копирайтингу Екатерина Чубукина (68К подписчиков) научит продавать с помощью текстов.

А основатель клуба авторов «Остров Ши» Игорь Шажко (50К подписчиков) расскажет, как зарабатывать в социальной сети.

Модератором выступит медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, которая ведет аккаунт в Instagram про тексты.

Спикеры построят свои выступления на собственных кейсах, разберут ошибки и выделят успешные примеры. Практикум будет в прямом эфире, участники смогут задать вопросы экспертам в режиме реального времени. Кроме лекций, будут интерактивные опросы и розыгрыши подарков от партнера Инфорума — издательства «Альпина Паблишер».

Интенсив будет длиться 3 часа с 10:00 до 13:00. Участие бесплатно, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Для тех, кто пройдет регистрацию, но не сможет участвовать в прямом эфире, будет доступна запись трансляции.

Источник: СЖР