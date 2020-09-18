ФАС наградила продюсера ГТРК «Самара» Алексея Крылова

Федеральная антимонопольная служба вынесла благодарность исполнительному продюсеру ГТРК «Самара» Алексею Крылову. Документ подписан главой ведомства Игорем Артемьевым.

Награду «За профессионализм и объективное освещение деятельности Федеральной антимонопольной службы, внимание к вопросам развития конкуренции в стране, конкурентной политики и адвокатирование конкуренции в России» вручил руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак, ставший гостем главной студии ГТРК «Самара».

Областной союз журналистов поздравляет Алексея Николаевича с заслуженной наградой!

Желаем ему и всему коллективу ГТРК «Самара» дальнейших успехов в профессиональной деятельности!