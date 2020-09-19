Владимир Соловьёв: «Форум «Вся Россия-2020″ соберёт более 900 журналистов со всей страны»

19 сентября в Сочи открывается 24-й фестиваль — Форум современной журналистики «Вся России-2020″. Семь дней, более 900 участников со всей страны и около 100 событий, а это и дискуссии на актуальные темы, и презентации новых СМИ-проектов, и мастер-классы ведущих публицистов, и круглые столы, а также выставки и встречи с известными деятелями науки и культуры.

«Это самый большой журналистский форум в мире, на который ежегодно съезжаются около 2000 человек. В этом году участников по понятным причинам будет меньше, около 900 человек, но программа, как всегда, получилась очень насыщенной», — отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Он особо подчеркнул, что организаторы внимательно относятся к безопасности и здоровью людей, поэтому будут строго соблюдаться все правила — обязательное ношение масок, измерение температуры и вынужденное ограничение количества участников на некоторые события.

Из-за пандемии, в частности, пришлось отказаться от традиционных торжественных церемоний открытия и закрытия форума в Зимнем театре. Зато точно состоится заседание федеративного совета, на которое соберутся руководителей всех региональных отделений СЖР.

«Мы по традиции подведем итоги и обсудим главные проблемы. В этом году мы все дружно боролись за выживание отрасли. Спасением для многих стало включение СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики от пандемии. Сотни редакций, от журнала «Мурзилка» до телеканала «Дождь», получили финансовую помощь, и это помогло им выжить», — рассказывает Владимир Соловьев.

О том, как СМИ в России и в мире пережили пандемию и как теперь справляются с ее последствиями, будут много говорить на предстоящем форуме. Как и о том, готовы ли традиционные СМИ меняться, учитывая интересы аудитории и развитие современных технологий. Так перспективы развития региональных телевизионных каналов обсудят на круглом столе с участием заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.

Форум журналистов — это не только серьезная деловая и образовательная программа, но и радость от встречи с коллегами и приятные церемонии награждения победителей профессиональных конкурсов. Здесь, в Сочи, состоится и традиционное вручение членских билетов СЖР. По словам Соловьева, за последний год в Союз вступили более тысячи журналистов.

Дискуссии и круглые столы форума будут транслироваться в режиме онлайн на официальном канале СЖР в YouTube.

Новости о фестивале читайте в официальном Telegram-канале.

Ознакомиться с программой Форума можно пройдя по ссылке — http://форум.сжр.рф

Источник — сайт Союза журналистов России

https://ruj.ru/news/vladimir-solovev-forum-vsya-rossiya-2020-soberet-bolee-900-zhurnalistov-so-vsei-strany-13274