«Патрулю Тольятти» — 16 лет

20 сентября программе «Патруль Тольятти» компании «ЛАДА-МЕДИА» исполняется 16 лет. В связи с этим событием начальник У МВД России по г.Тольятти Хейрулла Мирзоевич Ахмедханов вручил генеральному директору «ЛАДА-МЕДИА» Ирине Викторовне Денисовой

поздравительный адрес в благодарность за многолетнее сотрудничество. Заслуженная награда – у команды «Патруля Тольятти»: Василия Логинова, Кристины и Сергея Роговых, Романа Туманова!

Областной Союз журналистов поздравляет Ирину Викторовну и команду «Патруля» с наградой! Очень рады за вас, коллеги!

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