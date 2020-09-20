На Форуме «ВСЯ РОССИЯ -2020» состоялся показ фильма «Бык»

В рамках программы «Осенние премьеры российского кино» Форума современной журналистики «Вся Россия -2020» прошёл показ фильма режиссёра Бориса Акопова «Бык». В киноконцертном зале Гранд Отеля «Жемчужина» 19 сентября киноленту представил продюсер Фёдор Попов.

Он рассказал, как в прошлом году в Сочи фильм «Бык» победил на российском кинофестивале «Кинотавр» , затем в том же году была победа в Карловых Варах на международном фестивале.

Сегодня участникам журналистского форума предстояло понять, почему драма Акопова, относящая нас в «лихие 90- е», не оставила равнодушными членов жюри двух престижных кинофорумов. И вызвала громкие споры .

- Это было дебютное движение. Борис — молодой парень — с первой картины доказал, что круче многих уже состоявшихся режиссёров. У Акопова свой подход к режиссуре и очень глубокий смысл, свой стиль, свой взгляд на вещи, это уже мастер, художник, растет на глазах. Сначала был яркий дебют на сложном материале эпохи жестокости, эстетической неразберихи, — сказал Фёдор Попов. — Теперь новая совместная работа — современная драма под названием «Кэт», которая запущена в производство. Проект одобрен Министерством культуры РФ.

Ежедневно на Форуме современной журналистики «Вся Россия — 2020» будут демонстрироваться новые фильмы российских режиссеров.

Форум современной журналистики «Вся Россия-2020» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник — сайт Союза журналистов России https://ruj.ru/news/vsya-rossiya-2020-film-borisa-akopova-byk-pokazali-na-forume-sovremennoi-zhurnalistiki-13276