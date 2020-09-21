«Поехали!» в Тольятти

22 сентября состоится новый пресс-тур в рамках проекта «Поехали!». На этот раз в город Тольятти, отмечающий 50-летие со дня выпуска первого автомобиля «Жигули».

Девиз путешествия — «Тольятти — автомобильная столица России, 50 лет спустя!».

В программе:

— Сквер имени 50-летия АвтоВаза;

— Музей ОАО «АвтоВАЗ»;

— Парковый комплекс истории техники

имени К. Г. Сахарова.

Старт 22 сентября в 09.00, г. Самара, ул. Фрунзе, д.140 (офис Туристского информационного центра).

Подробности о пресс-туре и аккредитация здесь.