«Поехали!» в Тольятти

22 сентября состоится новый пресс-тур в рамках проекта «Поехали!». На этот раз в город Тольятти, отмечающий 50-летие со дня выпуска первого автомобиля «Жигули».
Девиз путешествия — «Тольятти — автомобильная столица России, 50 лет спустя!».
В программе:
— Сквер имени 50-летия АвтоВаза;
— Музей ОАО «АвтоВАЗ»;
— Парковый комплекс истории техники
имени К. Г. Сахарова.
Старт 22 сентября в 09.00, г. Самара, ул. Фрунзе, д.140 (офис Туристского информационного центра).
Подробности о пресс-туре и аккредитация здесь.