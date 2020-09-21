«Вся Россия-2020″: 19-20 сентября

Первые два дня форума современной журналистики «Вся Россия-2020″ в Сочи отметились насыщенной программой мероприятий и лекций.

В рамках работы форума открылась Выставка регионов России. Всего представлено около 20 проектов.

Президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков предложил участникам Форума собственный рецепт, как медиа пережить кризис и заработать в пандемию. По словам спикера, чтобы преодолеть любой кризис, «нужно быть подобно марафонцу, который в любой момент готов пробежать марафон, потому что всегда тренируется». Главная цитата выступления: «Надо заниматься тем, на что ты реально можешь повлиять».

В рамках форума состоялось заседание Федеративного Совета Союза журналистов России. С отчётом выступил председатель СЖР Владимир Соловьёв. Он подробно рассказал о деятельности Союза, в том числе, о недавнем праздновании 100-летия Союза журналистов Красноярского края, церемонии премии «Золотое перо», состоявшейся в феврале этого года, работе СЖР по организации помощи пострадавшим в результате пандемии COVID-19. Председатель СЖР остановился, в частности, на совместных усилиях Союза журналистов России, Министерства цифрового развития, Национальной ассоциации телерадиовещателей и других организаций по включению СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, отметил начатый по инициативе председателя С-Петербурского отделения СЖР Дмитрия Шериха проект «Адаптация», призванного помочь СМИ успешнее преодолеть последствия пандемии.

Второй день стартовал с дискуссии «Взаимодействие судов и СМИ: перспективы, проблемы пути решения». Особый интерес всех участников дискуссии вызвали доклады презентации Вадима Зиятдинова, заместителя начальника Главного управления организационно — правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде РФ и Евы Меркачевой (модератор дискуссии), которая специализируется на различных расследованиях. Многие из них стали поводом для возбуждения ряда громких уголовных дел против коррупционеров и убийц.

20 сентября прошел и четвертый Инфорум СЖР, посвященный Instagram. Тема «Как научиться продавать с помощью текстов» была раскрыта Instagram-блогером Екатериной Чу, у которой 67 тысяч подписчиков. Такая цифра была набрана блогером за 3 года.

«Текст. Ты. И твоя история. Что такое сторителлинг в Инстаграм и новая искренность» — такая тема для обсуждения была предложена Instagram-блогером, руководителем онлайн-школы «Текст.Ты» и Мedia школы телеканала БСТ Светланой Лобановой. На встрече с журналистами она рассказала о своём пути в Инстаграм. Несколько лет назад Светлана и не думала, что станет ролевой моделью и наберет 116 тысяч подписчиков.

«Восставший из блогеров или как зарабатывать в Insragram» — об этом рассказал Instagram-блогер Игорь Шажко. У него 49 тысяч подписчиков. Пришёл он в Instagram пять лет назад и не совсем легко. Несколько раз бросал ведение соцсетей и все же понял, что для успеха нужно развивать себя и свой личный бренд.

Подробнее об этих и других мероприятиях форума — на сайте СЖР.