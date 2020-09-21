«Вся Россия — Сочи». Фотозарисовки с места событий

О том, что происходит на фестивале «Вся Россия — Сочи», сообщает нам наш коллега — Дмитрий Золотарев (главный редактор общественно-политического издания «Похвистневский вестник» и сетевого издания «ТВ-9-Похвистнево»), который в эти дни находится в Сочи и активно участвует в работе медиафорума:

«Газетчики невесёлые — эксперты предсказывают перспективы на «удаленку», так как это выгоднее как не крути».

«Телевизионщики чуть веселее. У них есть шансы выжить, так как те, кто вышел на «цифру», залез в кабельные сети и наработал себе аудиторию, могут дышать без напряжения».