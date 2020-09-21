Как подать заявку на субсидии Роспечати через портал Государственных услуг

Подать заявку на субсидию Роспечати можно будет в режиме он-лайн.

Это значительно упростит процедуру получения грантов. Об этом участникам форму современной журналистики «Вся Россия-2020″ рассказала заместитель начальника управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светлана Дзюбинская.

- В Роспечать поступило 1800 заявок от СМИ. Региональная пресса получит 438,4 миллиона рублей для реализации 1271 проекта по приоритетным направлениям государственной политики. Федеральные издания получат 87,7 миллионов рублей, — пояснила Светлана Дзюбинская.

Если раньше заявки на гранты предоставлялись в бумажном виде, вскоре это можно будет сделать через портал Госуслуг. Регламент уже разработан и проходит согласование в Министерстве экономического развития.

- Сейчас от изданий будет требоваться всего три документа: заявка в электронном виде, справка из типографии и номер газеты в формате pdf. Вся процедура будет включать всего два этапа. После подачи заявки она будет включена в перечень заявок. Это позволит сократить сроки предоставления госуслуги с 3-х месяцев до 10-ти дней, — отметила Светлана Дзюбинская.

Переход на использование Госуслуг позволит сократить не только сроки, но и количество документов с 9-ти до трех. Планируется, что возможность подать заявку на субсидию у СМИ появится уже в декабре.

Форум современной журналистики «Вся Россия-2020″ проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

https://ruj.ru/news/vsya-rossiya-2020-kak-podat-zayavku-na-subsidii-rospechati-cherez-portal-gosudarstvennykh-uslug-13309