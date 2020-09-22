Мотивы Италии: выставка картин в Доме журналиста

В Доме журналиста 24 сентября в 12:00 откроется выставка картин самарской художницы Елены Островской «Про Италию с любовью».

Елена Островская родом из Самары, является членом Творческого союза художников России (с 2013), Союза дизайнеров России (с 2015), Международной творческой ассоциации “La Palette du Monde” (с 2019). Участник персональных, областных, региональных, всероссийских и международных выставок. Работы находятся в частных коллекциях России, Испании, Италии, Франции, США.

Экспозиция посвящена впечатлениям художницы, полученным в результате поездок в Италию. Изучение севера и юга страны, таких разных и по-своему притягательных, стало основой для создания работ, представленных на выставке.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями из-за Covid-19, аккредитация на открытие выставки ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аккредитация по тел. 8(846) 332-68-39, 332-57-94 и по эл. почте spress@samtelecom.ru

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