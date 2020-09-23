«Вся Россия-2020″: День третий

Презентации книг и фильмов, лекции и круглые столы — что произошло на форуме современной журналистики «Вся Россия-2020″ на последние сутки? Рассказываем коротко и по делу.

Открытый разбор конкурсных работ участников форума в номинациях «Лучший дизайн», «Лучшая операторская работа/работа оператора» вызвал большой интерес среди представителей региональных СМИ.

Документальную книгу о войне, Антарктиде и… Майкле Джексоне представили на форуме современной журналистики «Вся Россия-2020». Ее автор – российский журналист и телеведущий, специальный корреспондент Александр Бархатов.

Возможна ли в России платная подписка на цифровые версии печатных изданий и как ее организовать говорили на форуме современной журналистики «Вся Россия-2020″. Своим опытом с коллегами поделился генеральный директор издательского дома «Свободная пресса» из Воронежа Юрий Таранцов.

Участники круглого стола «Современное телевидение: соотношение реального и виртуального, правды и лжи» не пытались обсуждать технические возможности цифровых технологий, с помощью которых можно полностью изменить изображение и погрузить зрителям в вымышленную реальность. Речь шла совсем о другом – почему политические ток-шоу стали так популярны на российских федеральных телеканалах и какую информацию они несут своим зрителям.

О современном подходе к созданию контента и его монетизации говорили на секции, посвященной социальным медиа. В первом блоке разбирали особенности ведения канала в Telegram. Независимый специалист по SMM Андрей Фрольченков на личных кейсах показал, как работают триггеры и хайп, объяснил, почему не стоит блокировать хейтеров. Рассказал, с чего вообще нужно начинать свой Telegram-канал в 2020 году и каких сложностей можно ожидать.

Журналисты научились смеяться — необычный мастер-класс по йоге смеха прошел на форуме современной журналистики «Вся Россия-2020″. Для участников мероприятия его провел тренер по радости Митя Ефимов.

Продолжил работу секции «Новые модели создания и потребления контента» главный редактор сообщества «Лентач», Тарас Сычев. Он выстроил свою презентацию в узнаваемой и свойственной сообществу манере: на базе знаменитой картины Босха «Семь смертных грехов и четыре последних дела» он объяснил участникам Форума современной журналистики «Вся Россия-2020″ чего категорически следует избегать при работе с контентом, а чему обязательно стоит уделять внимание.

О приложении Tik Tok, как инструменте продвижения СМИ, рассказал на Форуме современной журналистики «Вся Россия-2020″ Ренат Янбеков – TikTok-продюсер, известный в сети, как Yanbex. Он рассказал о российской аудитории ТикТока, объяснил, чем приложение отличается от Instgram, обозначил самые популярные и перспективные жанры, развеял и популярные мифы о приложении.

В рамках Форума современной журналистики «Вся Россия-2020″ состоялся показ программы из цикла «Код доступа» – об уникальной супружеской паре российских разведчиков-нелегалов. Историю Елены Вавиловой и Андрея Безрукова представил и прокомментировал вице-президент медиахолдинга «Красная звезда», ведущий программы «Код доступа» на телеканале «Звезда», автор фильма Павел Веденяпин.

В рамках программы Форума современной журналистики «Вся Россия-2020» состоялась презентация телекинофестиваля «Вместе». Рожденный в 2000-м он давно «прописался» в Крыму, в Ялте, и должен быть отметить свое 20-летие в нынешнем году. К сожалению, из-за целого ряда ограничений, введенных из-за коронавируса, фестиваль в 2020-м не состоялся, и его проведение пришлось перенести на будущее лето.

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