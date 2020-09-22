«ВСЯ РОССИЯ – 2020». Иммерсивные истории: зачем СМИ виртуальная реальность

Технологии виртуальной реальности (VR) – будущее журналистики, которое уже наступило. Об этом говорили на форуме современной журналистики «Вся Россия-2020″.

- Технологии VR – квинтэссенция того, куда движется журналистика. Мы не можем жить в отрыве от окружающего мира. Сегодня VR уже используется в играх. Затем будет образование, медицина. Естественно, что журналистика в перспективе пяти лет не сможет работать без технологий дополненной и виртуальной реальности, — поделилась заместитель главного редактора МИА «Россия Сегодня» Наталья Лосева.

Сегодня среда виртуальной реальности пока находится в хаотичном состоянии интенсивного развития. При этом компании Apple и Facebook уже презентовали разработки специальных очков дополненной, которые уже вскоре поступят на массовый рынок и станут заменой смартфонам.

- Современные технологии позволяют чувствовать физическую и эмоциональную близость, не находясь рядом друг с другом. В период пандемии Oculus Quest предложил специальные наборы шлемов для виртуальной реальности, предназначенных для проведения офисных совещаний. Ключевое отличие иммерсивной технологии – отсутствие экрана, когда пользователь перестает быть наблюдателем и помещается внутрь событий, — рассказала Наталья Лосева.

Уже сейчас использование технологии дополненной реальности анонсировала New York Times совместно с компанией Facebook. Это стало стратегическим направлением развития крупного издания. Среди российских СМИ технологии дополненной и виртуальной реальности используют BAZA и «Россия Сегодня»

- За последний год мы активно экспериментировали с технологией виртуальной реальности, чтобы понять механизм. Среди наших проектов – выставка исчезнувших картин, когда мы восстановили утраченные по разным причинам полотна русских художников, лунная станция, благодаря чему человек может испытать на себе полет на Луну, «Неизвестный знаменосец», где мы воссоздали момент водружения знамени Победы на Рейхстаг и другие. Огромное внимание при разработке VR- проектов уделяется звуку, благодаря чему пользователь полностью погружается в историю и верит ей на 100 процентов, — рассказала заместитель главного редактора МИА «Россия Сегодня» Наталья Лосева.

Среди причин, которые останавливают применение технологий виртуальной реальности Наталья назвала морально-этический аспект, отсутствие квалифицированных кадров, дистрибуцию и стоимость, которая с развитием технологией и подготовкой кадров постепенно будет снижаться.

Источник: СЖР