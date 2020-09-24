Ушел из жизни Борис Сиротин

С прискорбием сообщаем, что 23 сентября 2020 г. в возрасте 86 лет ушёл из жизни самарский поэт, член Союза журналистов России, член Союза писателей России Сиротин Борис Зиновьевич.

Борис Зиновьевич был профессиональным литератором, с 1958 года работал в средствах массовой информации. Автор около тридцати сборников стихов. Лауреат литературных премий.

Правление Самарского областного отделения СЖР глубоко скорбит в связи с кончиной Бориса Зиновьевича и выражает соболезнование его родным и близким. Светлая память нашему коллеге…