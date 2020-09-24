Amore italiano, или признание в любви Италии

В Доме журналиста открылась выставка самарской художницы Елены Островской «Про Италию с любовью». Масло, пастель и безграничная любовь к солнечной стране — главные атрибуты экспозиции.

На выставке представлено 25 работ. Это городские, горные и морские пейзажи, живописные пристани, уютные улочки. Общий мотив экспозиции будто передает тепло и свет с далеких берегов Италии.

«Многие спрашивают меня: «Почему именно Италия?» - рассказывает Елена Островская. - Даже не знаю, как ответить. 10 лет назад состоялось мое знакомство с этой страной, и началось оно с севера страны. Поначалу это были туристические маршруты: Милан, Флоренция, Венеция. Но за последний год я объездила приличную часть юга страны, всюду брала с собой этюдник и запечатлела большую часть тех мест, где побывала. Поездки на юг открыли для меня Италию с совершенно новой стороны. Мне посчастливилось познакомиться с бытом итальянцев изнутри. Это невероятный опыт, построенный на контрастах и особенностях двух частей одной страны».

Поддержать художницу пришли коллеги, друзья и близкие. Среди гостей были директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, почетный консул Италии, член Союза журналистов России Джангуидо Бреддо, председатель Самарского регионального отделения Международной творческой организации «Палитра мира» Дмитрий Мантров, а также председатель областного отделения Союза дизайнеров России Вадим Корабельников.

«Безумный талант, — отметил Джангуидо Бреддо. — Редко можно встретить художницу с такими качествами, какие есть у Елены. У нее своя интерпретация Италии, и мне это очень нравится. Она изображает не только место, но и итальянскую душу».

«Я очень люблю Италию, хотя никогда там не была, — поделилась Алла Шахматова. - Сегодняшняя выставка стала для меня удивительным путешествием по такой теплой гостеприимной стране, о которой я слышу самые яркие и красочные слова. Поэтому моя мечта сегодня сбылась благодаря Елене и Дому журналиста, где всегда открываются самые замечательные имена. С этого зала начинается путь в большую жизнь для многих талантливых людей».

Выставка «Про Италию с любовью» будет работать до середины октября. Посмотреть на картины можно с понедельника по пятницу в Доме журналиста (ул. Самарская, 179), с 11:00 до 17:00.

Внимание! Не забывайте о действующем масочном режиме. Для посетителей Дома журналиста при входе установлен антисептик, а также подготовлены индивидуальные защитные маски. Берегите себя!