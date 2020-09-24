Четвертый день форума «Вся Россия-2020″

Форум современной журналистики «Вся Россия-2020″ близится к завершению. Уже сегодня будут подведены итоги и состоится торжественная церемония закрытия. А пока расскажем о мероприятиях форума, прошедших за последние сутки.

Юрий Семенихин, мастер боевых искусств, обладатель черного пояса каратэ, провел мастер-класс для журналистов по навыкам самообороны. Он считает, что каждый представитель средств массовой информации должен уметь защищать себя в сложной ситуации. Это особенно важно для женщин-журналистов, которые должны знать простые, но эффективные способы обороны и использовать их, когда их жизни угрожает реальная опасность.

Нынешний, 2020-й год, объявлен годом памяти легендарного журналиста, фотографа, ведущего программы «В мире животных» Василия Пескова. Ему исполнилось бы 90 лет. На Форуме современной журналистики «Вся Россия-2020» друзья и соратники Василия Пескова представили выставку фоторабот его друга и коллеги Сергея Жданова. Жданов был одним из тех, кто работал вместе с Песковым, и ему посчастливилось запечатлеть Василия Михайловича в работе и на отдыхе.

Могут ли журналистские организации претендовать на президентские гранты и как получить поддержку говорили на Форуме современной журналистики «Вся Россия-2020″. Об этом участникам мероприятия рассказал исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

«Суверенный интернет и особенности национальной политической журналистики в Китае». Такая тема была предложена Николаем Вавиловым, китаеведом, писателем на встрече с участниками Форума современной журналистики » Вся Россия — 2020″.

О новых способах монетизации медиа участники форума узнали от креативного директора Look At Media Марии Гельман. По ее словам, в последние годы видно сокращение баннерной рекламы, она становится все менее эффективной. А вот нативная реклама растет. Однако сделать ее трудозатратно: из-за того, что читатели «уходят» в социальные сети, необходимы дополнительные средства, чтобы через них привлекать их на вашу основную площадку. Среди дополнительных средств монетизации СМИ могут быть платная подписка, донейшны, создание видео- и аудиоконтента, производство контента для брендов и другие. Повысить прибыль также может помочь развитие новых бизнесов. Например, редакция, которая много раз организовывала корпоративы для сотрудников, может смело предложить подобные услуги и для партнеров.

Итоги второго Всероссийского конкурса медиапроектов пресс-служб государственных органов власти «Пресс-служба сегодня : новые возможности» подвели на Форуме современной журналистики «Вся Россия-2020″. Всероссийский конкурс медиапроектов пресс-служб госорганов власти проводится второй год подряд и активно поддерживается Союзом журналистов России.

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