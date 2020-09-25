С Юбилеем газеты «Время»!

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю дружный коллектив газеты «Время»

с 90-летием издания!

Ваше издание – настоящий «долгожитель» Шигонского района. Через «Время» прошло несколько поколений журналистов, редакторов и читателей.

Сегодня, благодаря вам, вашему профессионализму и любви

к делу, газета, как и прежде, востребована и актуальна.

Желаю не останавливаться на достигнутом!

Новых вершин, творческого долголетия

и преданных читателей!

Ирина Цветкова,

секретарь Союза журналистов России,

председатель Самарского областного отделения СЖР