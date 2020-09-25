история журналистики, Поздравление

С Юбилеем газеты «Время»!

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю дружный коллектив газеты «Время»
с 90-летием издания!

Ваше издание – настоящий «долгожитель» Шигонского района. Через «Время» прошло несколько поколений журналистов, редакторов и читателей.
Сегодня, благодаря вам, вашему профессионализму и любви
к делу, газета, как и прежде, востребована и актуальна.
Желаю не останавливаться на достигнутом!
Новых вершин, творческого долголетия
и преданных читателей!

Ирина Цветкова,
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарского областного отделения СЖР

Коллектив редакции газеты, 80-е годы
Коллектив редакции газеты, 80-е годы
Коллектив редакции в 2000 году
Коллектив редакции в 2000 году
Юбилейный номер газеты к 70-летию, 200 год.
Юбилейный номер газеты к 70-летию, 200 год.