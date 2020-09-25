Всем влюбленным в небо

На аэродроме «Кряж» 26 сентября пройдет «День открытых дверей». Фотообъединение областного Союза журналистов уже готовится к взлету. Кто с нами?
В программе праздника:
- показательное десантирование спортсменов спортивной команды ЦСКА и федерации парашютного спорта Самарской области с высоты 1200-1500 метров (вертолет МИ-8). Парашютисты выполнят элементы купольной парашютной акробатики;
- показ авиационной техники Аэроклуба;
- мастер-класс по устройству и укладке парашютной системы (проводят звезды- чемпионы парашютного спорта ЦСКА);
- опробование подвесной парашютной системы под руководством тренеров спортивной команды (по парашютному спорту) Шалыгиным С.Е., Силаевым А.
- показательные выступления военнослужащих бригады специального назначения Центрального военного округа;
и многое другое.
Здесь, на аэродроме, можно узнать о наземной подготовке парашютистов, тактике движения в воздухе, из уст профессионалов получить ответы на все интересующие вопросы. Понять, что нужно сделать, чтоб тебя зачислили в спортивную школу по парашютному спорту.
Начало праздника — в 13.00.
Сбор СМИ в 12.30 — у КПП аэродрома «Кряж» (проезжаем Долотный пер, 26Б, далее КПП Приволжского центра МЧС, поворот налево 50 метров, упираемся в ворота КПП аэродрома «Кряж»). Координатор — Фадеева Ольга Юрьевна (пресс-секретарь ЦСКА/Самара), тел. 89023755696.
«День открытых дверей» приурочен к открытию в филиале спортивной команды и отделения спортивной школы по парашютному спорту. Направление «Парашютный спорт» на базе ЦСКА в Самаре официально начнет работу с 1 октября 2020 года.
Самарское областное отделение Союза журналистов России будет оказывать информационную поддержку федерациям парашютного спорта г.Самары и Самарской области и филиалу ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара).
Фото предоставлено пресс-службой Филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)