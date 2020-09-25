Всем влюбленным в небо

Здесь, на аэродроме, можно узнать о наземной подготовке парашютистов, тактике движения в воздухе, из уст профессионалов получить ответы на все интересующие вопросы. Понять, что нужно сделать, чтоб тебя зачислили в спортивную школу по парашютному спорту.

Начало праздника — в 13.00.

Сбор СМИ в 12.30 — у КПП аэродрома «Кряж» (проезжаем Долотный пер, 26Б, далее КПП Приволжского центра МЧС, поворот налево 50 метров, упираемся в ворота КПП аэродрома «Кряж»). Координатор — Фадеева Ольга Юрьевна (пресс-секретарь ЦСКА/Самара), тел. 89023755696.

«День открытых дверей» приурочен к открытию в филиале спортивной команды и отделения спортивной школы по парашютному спорту. Направление «Парашютный спорт» на базе ЦСКА в Самаре официально начнет работу с 1 октября 2020 года.

Самарское областное отделение Союза журналистов России будет оказывать информационную поддержку федерациям парашютного спорта г.Самары и Самарской области и филиалу ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара).