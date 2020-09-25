Конкурс для СМИ от Минприроды России!

Министерство природных ресурсов и экологии РФ объявляет о начале приема работ на конкурс «В гармонии с природой»! Подать работы могут журналисты, фото- и видеокорреспонденты, а также авторы и авторские коллективы отдельных публикаций.

Конкурс направлен на привлечение внимания к экологии, природоохранной деятельности, ресурсосбережению и сохранению биоразнообразия.

Попробовать свои силы можно в трех номинациях:

- «Лучшая фотография (серия снимков)»;

— «Лучший видеосюжет»;

— «Лучший текстовый материал».

В Конкурсе могут принять участие все, чьи работы были опубликованы с 1.01.2020 по 31.10.2020 в средствах массовой информации, имеющих лицензию на территории РФ.

Победителей, которые будут выбраны путем открытого голосования среди пользователей социальной сети Facebook, ждут дипломы и памятные награды с символикой Конкурса. Голосование состоится в ноябре 2020 года. Подведение итогов конкурса запланировано на декабрь 2020 года.

Прием заявлений на Конкурс продлится до 1 ноября 2020 года. Работы принимаются на почту: konkursmedia2020@gmail.com

Подробная информация о конкурсе — в Положении.

Получить дополнительные сведения и следить за результатами голосования можно в группе Организатора в Facebook.