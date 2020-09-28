Путешествие в «Древний мир»

29 сентября состоится очередной пресс-тур проекта «Поехали!» Туристского информационного центра. На этот раз журналисты и блогеры отправятся в село Каменный брод.
Именно там находится Центр Исторического Моделирования «Древний Мир» — интерактивный комплекс познавательного туризма, археопарк под открытым небом.
На территории ЦИМ расположены полномасштабные реконструкции жилищ каменного и бронзового века, павильон погребального обряда, ремесленные мастерские «гончарный дворик» и «литейный двор», лучный тир.
В программе:
— Обзорная экскурсия по объектам Центра;
— Чаепитие;
— Интерактив;
— Мастер-классы.
Старт 29 сентября в 09.00,
г. Самара, ул. Фрунзе, д.140
(офис Туристского информационного центра).
Аккредитацию можно пройти на сайте проекта.