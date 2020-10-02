Лучших ждет небо. Союз журналистов принял участие в празднике парашютного спорта

В Самаре в конце сентября на аэродроме «Кряж» прошел «День открытых дверей», приуроченный к открытию отделения спортивной школы по парашютному спорту в самарском филиале ЦСКА. Вместе с парашютистами и сотрудниками МЧС на вертолете в небо поднялись корреспонденты местных телекомпаний, а также пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России. Фотосъемку за происходящим в небе и на земле вели члены Фотообъединия Союза журналистов .

Поводом для праздника и экстремального шоу стало создание в самарском филиале ЦСКА направления «Парашютный спорт» и открытие школы для детей 14-16 лет, которая будет готовить резерв спортивной команды клуба. Неслучайно на праздник было приглашено много подростков и молодежи. Участниками интерактивных площадок стали воспитанники спортшколы ЦСКА/Самара, юнармейцы ВВПОД «ЮНАРМИЯ», учащиеся школ и ВУЗов, а также жители города.

Чтобы зрители могли насладиться красотой парашютного спорта, ЦСКА организовал показательное десантирование спортсменов команды ЦСКА. Парашютисты выполняли элементы купольной парашютной акробатики с борта легендарного вертолета МИ-8 с высоты 1200-1500 метров.

Высший пилотаж показали и сотрудники МЧС, которые осуществляли спуск по тросу с высоты 100 метров с зависшего над землею вертолета. За ходом их действий в момент выполнения задания наблюдали взятые на борт корреспонденты.

В этот же день состоялся показ авиационной техники аэроклуба, мастер-класс по устройству и укладке парашютной системы от звезд парашютного спорта ЦСКА, опробование подвесной парашютной системы, показательные выступления военнослужащих бригады специального назначения Центрального военного округа и многое другое.

– Давая возможность молодым талантливым ребятам бесплатно заниматься этим уникальным видом спорта, ЦСКА формируем спортивный резерв страны. – Прокомментировал в интервью журналистам начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин. – В распоряжении начинающих парашютистов спортивные базы филиала для общефизической и парашютной подготовки: бассейн, стадион, тренажерные залы, аэродром Аэроклуба «Кряж». Мы обеспечим наших воспитанников парашютной техникой для начального уровня подготовки и уровня совершенствования спортивного мастерства. Лучших поднимут в небо армейские вертолеты. С ЦСКА будем только побеждать!

Своими мыслями о будущем парашютного спорта поделился и Александр Иванов, чемпион Европы и обладатель Кубка мира, чемпион Всемирных воздушных игр 2015 г., пятикратный чемпион России, шестикратный чемпион ВС РФ, организатор и участник десантирования личного состава ВС РФ на Северный полюс, начальник команды — старший тренер спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту:

– База для парашютного спорта прекрасная, один из лучших Аэроклубов в стране. Здесь есть все: вертолеты, парашюты, прекрасные вертолетчики, не хватало только детей и, самое главное, решения создать парашютное направление. Это решение было принято, и мы надеемся, что в ближайшее время к нам придет новая достойная смена.

Попасть на показательные выступления парашютистов – большая удача. Особенно для фотографов из Фотообъединения областного Союза журналистов. Члены Фотообъединения Олег Кирюшкин и Екатерина Лобанова готовят материалы для будущих выставок и проекта «Свидетели Победы», организатором которых является региональный Союз журналистов.

«День открытых дверей» прошел при активном участии СМИ, работу которых умело координировала специалист по связям с общественностью и работе с личным составом Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) Ольга Фадеева.

Областной Союз журналистов благодарит организаторов мероприятия и Ольгу Фадееву за предоставленную возможность СМИ участвовать в освещении мероприятия.

Фоторепортаж Олега Кирюшкина с аэродрома Кряж