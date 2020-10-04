Ушел из жизни Юрий Цветков

С прискорбием сообщаем, что 4 октября 2020 г. у Ирины Владимировны Цветковой случилось горе – ушел из жизни родной и близкий ей человек, с которым она прошла многие годы супружеской жизни, – Цветков Юрий Дмитриевич.

Юрий Дмитриевич возглавлял страховой холдинг «АСКО», был президентом АО «СК «АСКОМЕД», внес большой вклад с развитие страховой сферы самарского региона. Профессионал, опытный руководитель, человек с огромным чувством ответственности и высокой самоотдачей. Чуткий, отзывчивый, скромный, умевший поддержать в нужную минуту…

Коллеги, друзья – члены Правления областного отделения СЖ РФ выражают глубокое соболезнование секретарю Союза журналистов России, председателю Самарского областного отделения СЖР Ирине Владимировне Цветковой в связи с безвременной кончиной Юрия Дмитриевича.

Светлая память…