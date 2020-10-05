Не стало Валерия Иванова, автора книги «Приношение маэстро»

Сегодня стало известно, что после тяжелой болезни скончался известный самарский журналист, театральный и музыкальный критик Иванов Валерий Семенович.

Валерий Семенович Иванов – член Союза журналистов России, Союза театральных деятелей РФ и Международного союза музыкальных деятелей. В профессиональной журналистике с 1970-х годов. Работал в изданиях: «Волжская коммуна», «Струковский сад», «Культура», журналы «Босс», «Факт». «Союз», «Самара и Губерния», «Театральный проспект», «Свежая газета. Культура» и др. Почти 15 лет был заместителем главного редактора, редактором отдела культуры областной газеты «Самарские известия».

Печатался в центральных российских изданиях: газетах «Культура», «Музыкальный клондайк», журналах «Музыкальная жизнь», «Балет», «Музыкальный журнал», «Галерка», «Страстной бульвар», «Сцена» (Москва), «Мариинский театр», «Музыкальный вестник» (Санкт-Петербург).

Написал более 5000 газетных, журнальных и интернет-материалов.

Лауреат различных премий в сфере культуры и искусства, в том числе премии «И мастерство, и откровение» им. В. Шабанова областного Союза журналистов и областной премии «Театральная муза» за лучшую работу театрального критика и других премий. Обладатель бронзовой медали Фонда Ирины Архиповой.

Автор ряда книг: двухтомника «Драгоценные нити» (2007г.) о выдающихся деятелях мировой культуры и искусства; ««СамАрт». Страницы новейшей истории» (2010г.) и «Продолжение следует…» (2015г.) – о Самарском театре юного зрителя; «Приношение маэстро» (2020 г.).

В сентябре этого года в Доме журналиста готовилась презентация новой книги Валерия Иванова «Приношение маэстро», которую писатель посвятил деятельности Мстислава Ростроповича в Самаре (Куйбышеве), однако в связи с болезнью автора презентацию пришлось отложить.

21 сентября 2020 г. Валерию Семеновичу исполнился 81 год. Свой день рождения он встретил в больнице.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья, коллеги глубоко скорбят о кончине Валерия Семеновича и выражают соболезнование его родным и близким.

Светлая память яркой личности, талантливому человеку.

Прощание состоится 7 октября у здания морга больницы им.Середавина в 9.00.

Валерий Семенович будет похоронен на Рубежном кладбище.