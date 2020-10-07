Прими участие в Акции «Благородство»!

Союз журналистов и Ассоциация творческих Союзов Самарской области приглашают вас принять участие в общественной Акции «Благородство».

В 2020 году, полном тревожных событий, Акция проходит под девизом «Творим добро ВМЕСТЕ!». Борьба с пандемией COVID-19, мужество людей разных профессий, добровольческие и волонтерские движения, спасение жизней, благотворительность найдут отражение в Акции этого года.

Нужна ваша помощь в сборе историй о людях, совершающих благородные дела и поступки, проявляющих бескорыстие, сострадание, любовь и заботу о ближних.

Достойных людей много. Они рядом. Это могут быть коллеги по работе, друзья, соседи, люди, протянувшие руку помощи в трудную минуту. С вашей помощью мы хотим рассказать о них, сделать так, чтоб их поступки стали побуждением к действию для широкого круга общественности.

Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела, и чьи поступки достойны внимания и поощрения, напишите нам. Пришлите в оргкомитет Акции заявку о кандидате, указав его Ф.И.О., возраст, краткое описание поступка. Не забудьте написать контакты этого человека (адрес, телефон) и прислать его фотографию. В качестве кандидата в лауреаты также может быть выдвинута организация или группа людей, объединенная общим делом. Если о герое (героях) выходили статьи или видеосюжеты, пришлите, пожалуйста, и эти материалы или ссылки на страницы в Интернете, где была опубликована информация.

Представить кандидатов в номинанты Акции «Благородство» могут организации, предприятия, СМИ и частные лица. Лауреаты Акции определяются путем голосования на заседании общественного совета Акции. Имена лауреатов будут названы в декабре 2020 года во время церемонии награждения.

Заявки принимаются оргкомитетом до 21 октября 2020 г. по электронной почте blagorodstvo2020@mail.ru или по адресу: 443001 г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста. Телефон оргкомитета: (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72.

Акция «Благородство» проходит с 1998 года и является одним из первых социально-значимых проектов не только в губернии, но и в стране. Акция удостоена множества наград регионального и федерального уровней.

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