Самарский взгляд 2020: приглашаем на открытие выставки!

14 октября 2020 года в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие итоговой выставки «Самарский взгляд – 2020» и пройдет награждение лауреатов XI городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация городского округа Самара, Фотообъединение областного Союза журналистов.

Партнеры: галерея «Новое пространство» (СОУНБ); Департамент туризма Самарской области Министерства культуры Самарской области; Самарское областное отделение Союза фотохудожников России; филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара и др.

На выставке представлены 254 фотографии, прошедшие конкурсный отбор в номинациях: «События», «Наша Победа», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Спорт».

В день открытия выставки, 14 октября, в 16.30 пройдет награждение победителей конкурса «Самарский взгляд».