Прими участие в Международном форуме русскоязычных вещателей

2 ноября 2020 года с 10 до 18 часов по московскому времени состоится Международный форум русскоязычных вещателей. Проводит форум ФГБОУ Академия Медиаиндустрии при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям проводит. В работе Форума примут участие представители Самарского областного отделения СЖР.

Форум пройдет как в очном формате в помещении МИА «Россия сегодня» по адресу Зубовский бульвар дом 4, так и с помощью онлайн подключений с выводом на экран в зале.

Форум проводится в целях укрепления международного сотрудничества представителей радиосообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья; обмена опытом по созданию радиопрограмм, продвижения русского языка в мире и поддержки русской диаспоры средствами массовой информации и другими медийными ресурсами.

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие темы:

Что нового мы узнали о радиовещании и радиослушании за время пандемии? Социология, характер потребления аудитории, новые форматы и технологии вещания.

Радиоподкасты. Состояние, перспективы и формы развития, возможности для сотрудничества русскоязычных вещателей. Подкасты, как новый способ доставки контента аудитории.

Новые форматы на радио. Русский язык на радио — сохраняем единое пространство.

В работе Форума в качестве спикеров примут участие представители радио «Эхо Москвы в Самаре«. Вместе с коллегами из различных регионов России и Зарубежья они обсудят тему «Новые формы на радио. Русский язык на радио — сохраняем единое пространство».

Для участия в Форуме в очном формате следует зарегистрироваться по ссылке:

https://akademiya-mediaindustrii.timepad.ru/dashboard/event/1463091/sales/

Для участия в Форуме в режиме онлайн следует зарегистрироваться по ссылке:

https://akademiya-mediaindustrii.timepad.ru/dashboard/event/1461518/sales/

Контакты для связи с Рабочей группой Форума

Tel. +7 (495) 689-43-87.

E-mail: Chernova@ipk.ru

Источник — Сайт Академии медиаиндустрии: http://www.ipk.ru.