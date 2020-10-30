Инфорум-онлайн: как журналистам противодействовать недостоверной информации в условиях пандемии

27 октября прошел онлайн-Инфорум Союза журналистов России, посвященный теме фактчекинга в условиях пандемии. К интенсиву смогли подключиться все желающие из любой точки России. В числе участников были и представители Самарского областного отделения СЖР.

Практикум открыл председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв:

«Говорить о фактчекинге нужно обязательно. Даже футурологи считают, что если не остановить поток фейк-ньюс, то через какое-то время люди перестанут понимать, где правда и где ложь, и может случиться всё что угодно, вплоть до атомной войны. Задача журналистов — бороться с недостоверными новостями, и это очень важно».

Доцент Института массмедиа и рекламы РГГУ, партнер «MediaToolbox» Максим Корнев рассказал о том, почему тема фактчекинга стала настолько актуальна и какие проблемы есть в этой сфере.

На этой проблеме остановилась и Юрист Центра правовой защиты журналистов Кристина Кадыкова .

Ольга Севастьянова из «Яндекс Дзена» презентовала программу проверки фактов в «Дзене».

Обозреватель «МК», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва рассказала о фактчекинге в журналистских расследованиях.

Модератором выступила медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.

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