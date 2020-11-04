4 ноября в стране отмечается один из самых патриотических праздников России - День народного единства. Праздник учрежден правительством страны в декабре 2004 года. Дата 4 ноября взята за основу не просто так – она символизирует память о событиях исторического 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским сумело дать отпор польским интервентам и изгнать врага с русской земли.

Поздравляем с Днем народного единства!

Желаем крепкого здоровья, стойкости духа, мира, единения и взаимопонимания!