Объявлены полуфиналисты IX ежегодной международной Премии МИРа

Приём заявок на IX ежегодную международную Премию МИРа за добрые дела жителям России и соотечественникам завершился. В этом году МИР получил рекордное количество заявок из других стран.

Номинантами Премии стали люди из 70 регионов России и 17 стран мира. На конкурс были поданы заявки из России, Финляндии, Великобритании, Индии, Италии, Македонии, Японии и других стран.

Самым активным регионом России по числу поданных заявок стал Санкт-Петербург, за ним следуют Краснодарский край и Белгородская область. А самой популярной номинацией стала «Добрая организация года», обогнав даже номинацию «Здравая инициатива». Участниками 2020 года стали люди в возрасте от 14 лет до 81 года, что подчеркивает единство разных поколений в стремлении сделать этот мир лучше.

Организационному комитету Премии предстояло отобрать полуфиналистов в каждой из 7 номинаций. В список полуфиналистов вошли те, кому удалось наиболее полно изложить информацию о своей деятельности и преуспеть в рамках заявленной номинации. Список полуфиналистов уже опубликован на официальном сайте Премии: премиямира.мы-мир.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, в частности, сказал :

«Три мероприятия с участием Союза журналистов России, популяризирующие Гагаринский урок «Космос — это мы» вошли в полуфинал в номинации «Корпоративное добровольчество»: ежегодная пресс-конференция в Центральном доме журналиста, открывающая Гагаринские уроки для журналистов всех регионов страны, видеоконференция из Московского мемориального музея космонавтики и красивая акция Церемония награждения, завершающая мероприятия урока.

Все — с участием летчиков-космонавтов, Героев и дважды Героев СССР и РФ.

Гагаринскому уроку «Космос — это мы» исполнилось в 2020 году 5 лет. Он был впервые проведён во всех школах страны 12 апреля 2016 в юбилей 55-летия первого полета человека в космос. Министерством просвещения РФ урок включен в Календарь образовательных событий учебного года.

Союз журналистов России и Фонд популяризации пилотируемой космонавтики «Космос — это мы» (директор фонда Елена Метелковская, член Союза журналистов России — автор и координатор проекта) с самого начала занимаются популяризацией Гагаринского урока.

В рамках Гагаринского урока ребята знакомятся с достижениями отечественной космонавтики, узнают об отечественном вкладе в мировую историю космонавтки.

Сегодня подобные тематические уроки становятся всё более востребованными. Работа над проведением мероприятий, связанных с проведением Гагаринского урока — это, если угодно, по-настоящему корпоративное добровольчество, за 5 лет связавшее журналистов и учителей, сотрудников музеев (Мемориальный музей космонавтики г.Москвы ежегодно готовит материалы в помощь преподавателям для проведения урока, к работе музея присоединяется космическое музейное сообщество) и представителей Российских центров науки и культуры в 81 стране мира (Россотрудничество), главных героев урока лётчиков-космонавтов Героев и дважды Героев СССР и РФ, ветеранов космической отрасли, чиновников, поддерживающих и организующих столь масштабное проведение урока, словом, всех тех, кто искренен и неравнодушен к правильному воспитанию подрастающего поколения россиян и к возможности создать ещё один стимул к их достойному образованию. И сегодня, — отметил председатель СЖР, — мы все с нетерпением ждём оглашения результатов премии».

На данный момент стартовал следующий этап конкурса. До 15 октября оргкомитету предстоит отобрать финалистов Премии МИРа 2020.

«Премия МИРа» – это конкурс, направленный на выявление современных героев среди граждан Российской Федерации и соотечественников.

С 2017 года торжественная церемония вручения Премии МИРа проходит в Санкт – Петербурге в рамках фестиваля добра «Друг другу», посвященного общественным и благотворительным инициативам.

В 2020 году представить свою инициативу можно было в одной из 8 номинаций:

1. Добрые новости;

2. Здравая инициатива;

3. Добрая организация года;

4. Экологическая ответственность;

5. #Вопреки;

6. Подвиг;

7. Корпоративное добровольчество;

8. Народная премия– вручается одному номинанту из числа финалистов по итогам народного голосования в сети Интернет, которое проходит на официальном сайте конкурса (премиямира.мы-мир.рф).

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Контактная информация:

Организатор: Общероссийская молодежная общественная организация «МИР»

Сайт: премиямира.мы-мир.рф/

email: premiamira@mi-mir.ru, info@mi-mir.ru — с пометкой «Премия МИРа»

Телефон: 8 (800) 555-95-11

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